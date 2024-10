Am Sonntag sind Zehntausende Läufer und Läuferinnen in der Frankfurt unterwegs. Welche Wettbewerbe gibt es? Auf welche Straßensperrungen müssen Autofahrer achten? Und wo gibt es Live-Informationen während des Rennens? Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Event.

In Abwesenheit von Vorjahressieger Brimin Misoi sind bei den Männern die Augen auf Herpasa Negasa aus Äthiopien gerichtet - seine persönliche Bestzeit liegt unter dem Frankfurter Streckenrekord. Er teilt sich die Favoritenrolle mit dem Kenianer Elisha Rotich. Bei den Frauen hoffen die Veranstalter auf eine neue Frankfurter Rekordzeit. Grund ist die Teilnahme von Tigist Abayechew aus Äthiopien - die schnellste Frau, die jemals beim Frankfurt Marathon am Start war. Die schnellste Europäerin im Feld kommt aus Deutschland, genauer gesagt aus Hessen: Laura Hottenrott aus Kassel will ein Wörtchen um die vorderen Plätze mitreden.

Insgesamt 25.000 Starter und Starterinnen werden in Frankfurt erwartet. Rund die Hälfte von ihnen läuft den regulären Marathon über 42,195 Kilometer.

Neben dem handelsüblichen Marathon gibt es einen Staffellauf mit bis zu vier Startenden pro Team, der um 10.35 Uhr beginnt. Gelaufen wird auf demselben Kurs wie beim Einzel-Marathon.

Knapp eine Stunde nach den "Großen" werden am Messeturm Kinder und Jugendliche in den Mini-Marathon losgeschickt. Der Nachwuchs (Jahrgänge 2007-2016) läuft 4,2 Kilometer - und darf natürlich auch in die Festhalle einlaufen. Genauso die noch jüngeren Kinder, die im Struwwelpeter-Lauf 420 Meter absolvieren.

Eine ganz besondere Tradition ist der Brezellauf am Tag vor dem eigentlichen Marathon. Rund sieben Kilometer wird dann in der Nähe des Messegeländes gelaufen, gerne verkleidet und in ausgelassener Stimmung. Mitmachen kann jeder, auch ohne Anmeldung. Beim Zieleinlauf gibt es dann eine besondere Belohnung: Eine von 2.000 Frankfurter Brezeln, die extra für diesen Anlass bestellt wurden.

Start/Ziel befinden sich traditionell an der Messe. Wer die 42,195 Kilometer erfolgreich hinter sich bringt, wird mit dem Zieleinlauf in die Festhalle belohnt. Zuvor geht es durch die Innenstadt, über die Alte Brücke auf die andere Mainseite und durch Niederrad und Schwanheim, bevor das Rennen Höchst und damit seinen westlichsten Punkt erreicht. Von da an geht es wieder zurück - über die Mainzer Straße bis in die City. Der Zieleinlauf ist übrigens bis 16.45 Uhr möglich.

Während des Marathons kommt es auf zahlreichen Straßen in Frankfurt zu Sperrungen. Entlang der Strecke werden die Straßen jeweils für einige Stunden dicht sein. Die größten Behinderungen gibt es an der Friedrich-Ebert-Anlage, wo sich Start- und Zielbereich befinden - sie ist vom frühen Morgen bis in den Abend gesperrt. Auch die Mainzer Landstraße sollten Autofahrer am Sonntag meiden.

Krankenhäuser, Hauptbahnhof und Flughafen sind allerdings zu jeder Zeit erreichbar. Und während es bei Straßenbahnen und Bussen zu Einschränkungen und Umleitungen kommt, fahren S- und U-Bahnen ganz normal.

Wer nicht an einem der zahlreichen Hotspots in der Stadt steht und das Rennen lieber von daheim aus verfolgen möchte, ist beim Hessischen Rundfunk richtig: Das hr-fernsehen überträgt am Sonntag ab 9.55 Uhr live. Zudem geht es im Radio bei hr1 den ganzen Tag über immer wieder um den Frankfurt Marathon. Natürlich sind Sie auch online bestens aufgehoben: Auf hessenschau.de ist das Rennen im Stream zu sehen.