Auch in diesem Jahr führt der Frankfurt Marathon an einigen Sehenswürdigkeiten der Stadt vorbei. Bild © picture-alliance/dpa

So verfolgen Sie den Frankfurt Marathon live

Mehr als 13.000 Läuferinnen und Läufer werden zur 40. Auflage des Frankfurt Marathon erwartet. Mit dem Übertragungsangebot des Hessischen Rundfunks behalten Sie den Überblick.

Videobeitrag Video Heimspiel Extra live zum Frankfurt Marathon am Sonntag Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Der Frankfurt Marathon feiert runden Geburtstag und der Hessische Rundfunk überträgt die Geburstagssause. Am Sonntag geht das größte Rennen der Stadt in seine 40. Auflage. Der Party-Startschuss fällt um 10 Uhr. Ob im Radio, im Fernsehen oder bei hessenschau.de: Beim hr bekommen Sie alles Wichtige mit.

Scholt und Fitschen führen durchs Programm

Das hr-fernsehen überträgt am Sonntag den Marathon ab 9.55 Uhr in einem heimspiel!. Der Startschuss erfolgt exakt fünf Minuten später. Hier verpassen Sie keine Sekunde Spannung.

Die Moderation übernimmt das Erfolgsduo des Vorjahres: Ralf Scholt aus der hr-sport-Redaktion und Ex-Langstreckenläufer Jan Fitschen, der ihm als fachkundiger Experte zur Seite steht. Die Übertragung endet um 13 Uhr.

Der Frankfurt Marathon live im Stream und im Ticker

Auch auf hessenschau.de können Sie das komplette Rennen live im Stream verfolgen. Das Schöne hier: Die Übertragung geht auch weiter, nachdem die Entscheidungen im Profi-Rennen gefallen sind. Bis 16.45 Uhr haben Läuferinnen und Läufer Zeit, die Ziellinie in der Frankfurter Festhalle zu überqueren. So lange bleibt auch die extra Finisher-Kamera, die um 12 Uhr startet, für die Online-Berichterstattung auf hessenschau.de und auf Youtube an.

Zudem begleiten wir das Rennen in einem Live-Ticker. Dort halten wir Sie auf dem Laufenden. Per Whatsapp (0162 240 5264) sowie über Social Media haben Sie zudem die Möglichkeit Ihre Fragen an Ralf Scholt und Jan Fitschen loszuwerden.

In Stimmung kommen mit hr1

Und auch im Radio wird der Frankfurt Marathon natürlich gebührend gewürdigt. Der Radiosender hr1 schaltet den ganzen Tag immer wieder live zum Geschehen. Die Moderatoren und DJs des Senders sorgen mit der richtigen Musik entlang der Strecke für gute Stimmung bei Teilnehmenden und Umstehenden.

Wie immer fährt das hr1-Streckenfahrzeug dem Feld voraus. Moderatorin Simone Reuthal holt beim Zieleinlauf in der Festhalle zusammen mit Tausenden Zuschauern die letzten Energiereserven aus Sportlerinnen und Sportlern.

Und noch ein kleiner Tipp zum Schluss: Schauen Sie sich doch schon in den kommenden Tagen unsere Angebote auf hessenschau.de/marathon an und in unserer täglichen Sportsendung im hr-fernsehen (hessenschau sport, 17.55 Uhr).

