Auch Gudeta verpasst Rekord

Die Streckenrekorde in Frankfurt haben Bestand. Nach Brimin Misoi verpasste auch die Äthiopierin Buzunesh Gudeta den Streckenrekord. Das war allerdings arg knapp: Gudeta gewann das Rennen in 2:19:27 Stunden und war damit nur 17 Sekunden langsamer als die schnellste Starterin in Frankfurt jemals.