Frodeno adelt deutsche Gold-Triathleten: "Ganz großes Kino"

Jan Frodeno hat die deutschen Triathleten nach deren Olympiasieg in der Mixed-Staffel in höchsten Tönen gelobt.

Veröffentlicht am 05.08.24 um 12:35 Uhr

"Das ist schon ganz großes Kino. Davon träumt man, sich hier unsterblich zu machen", sagte der Peking-Olympiasieger der Nachrichtenagentur dpa: "Sie sind absolut fehlerfrei geblieben. Die Engländer auch, aber sie haben viel riskiert, in dem sie vorne weggegangen sind. Unsere Jungs und Mädels haben es makellos gemacht und dementsprechend hochverdient die Goldmedaille gewonnen." Das Quartett um die Darmstädterin Lisa Tertsch triumphierte zum Abschluss der Triathlon-Wettbewerbe in Paris mit Start und Ziel an der Pont Alexandre III vor den USA und Großbritannien. Der Wettkampf, bei dem die vier Athleten jeder Nation nacheinander einen Triathlon über 300 Meter Schwimmen, 7 Kilometer Radfahren und 1,8 Kilometer Laufen absolvieren, war bis Ende packend und unterhaltsam.