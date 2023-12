Der Negativlauf der Löwen Frankfurt setzt sich fort. Auch eine Zwei-Tore-Führung reichte am Ende nicht aus. In der DEL2 sind die hessischen Klubs aus Bad Nauheim und Kassel Huskies später noch gefordert.

Die Löwen Frankfurt haben ihren Negativlauf am Dienstagnachmittag fortgesetzt. Bei den Kölner Haien setzte es eine bittere Pleite für die Frankfurter. Aus dem 0:1-Rückstand machten die Löwen im zweiten Drittel durch die Treffer von Eugen Alanov (31./33.) und Nathan Burns (32.) innerhalb von zwei Minuten eine 3:1-Führung.

Löwen verlieren nach zwischenzeitlicher 3:1-Führung noch 3:4

Doch im letzten Drittel drehten dann die Gastgeber auf und zogen ihrerseits auf 4:3 davon. Für die Löwen war es die vierte Niederlage in Folge, sie belegen in der DEL weiterhin Rang zehn. Auch in der DEL2 wird am zweiten Weihnachtsfeiertag gespielt. Der EC Bad Nauheim muss bei den Bietigheim Steelers (ab 17 Uhr) ran. Spitzenreiter Kassel Huskies emfängt die Eisbären Regensburg (ab 19.30 Uhr).