Red-Bull-Temchef Christian Horner hat Mitleid mit seinem ehemaligen Piloten Sebastian Vettel.

"Es muss frustrierend für Seb sein, wenn er sieht, wie gut der Aston Martin dieses Jahr funktioniert», sagte der 49-Jährige in einem Interview der Sport Bild am Mittwoch. "Er hatte keine einfache Zeit dort. Zur Wahrheit gehört aber auch: Ohne Seb wäre Aston Martin dieses Jahr nicht da, wo sie jetzt sind. Er hat seinen Anteil am Erfolg. Und die Zeit mit seiner Familie wird er trotzdem genießen."

Der Heppenheimer Vettel hatte seine Karriere nach der vergangenen Formel-1-Saison beendet. In seinen beiden letzten Jahren fuhr er für Aston Martin und blieb dabei ohne Rennsieg. Sein Nachfolger Fernando Alonso liegt mit 117 Punkten auf Rang drei der Fahrerwertung als bester Fahrer nach den beiden Red-Bull-Piloten Max Verstappen und Sergio Perez.