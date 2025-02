Nach dem schweren Unfall der deutschen Bahnrad-Nationalmannschaft auf Mallorca wird bei den Europameisterschaften im belgischen Heusden-Zolder kein deutscher Männer-Vierer an den Start gehen.

Die meisten der sechs verletzten Fahrer - darunter auch der Petersberger Louis Gentzik - sind noch nicht genesen, einzig Bruno Keßler wird bei den am Mittwoch beginnenden Titelkämpfen in der 4000-Meter-Einerverfolgung dabei sein. Das teilte der Verband German Cycling am Montag mit. Bei dem Unfall am 27. Januar waren Gentzik, Keßler, U23-Europameister Tobias Buck-Gramcko, Benjamin Boos, Max-David Briese und Moritz Augenstein von einem 89 Jahre alten Autofahrer von hinten umgefahren worden. Mehrere Sportler erlitten dabei Knochenbrüche. Keßler kam mit Schürfwunden davon. Der deutsche Männer-Vierer hatte bei der WM im Oktober 2024 noch Bronze und damit erstmals nach 22 Jahren wieder eine Medaille geholt.