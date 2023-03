Diese hessischen Athleten treten in Istanbul an

Am Donnerstag startet die Hallen-EM der Leichtathletinnen und Leichtathleten in Istanbul. Vier hessische Akteure sind im deutschen Team vertreten. Wie stehen ihre Chancen? Eine Einschätzung.

Am Donnerstag beginnt in Istanbul die Hallen-Europameisterschaft. Für den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) werden bis zum Sonntag 32 Leichtathletinnen und Leichtathleten an den Start gehen – darunter vier hessische Akteure. Die Veranstaltung ist der Höhepunkt einer kurzen Hallensaison, eine Weltmeisterschaft unter dem Dach wird es erst wieder im kommenden Jahr in Glasgow geben.

Amos Bartelsmeyer, Lisa Meyer, Maryse Luzolo und Sara Gambetta – das sind die Starterinnen und Starter aus Hessen. ARD-Leichtathletikexperte Volker Hirth schätzt für hessenschau.de die Chancen in Istanbul ein.

Amos Bartelsmeyer (1.500 Meter)

Amos Bartelsmeyer, der 1.500-Meter-Läufer von Eintracht Frankfurt, durfte zuletzt bei den deutschen Meisterschaften über den ersten Hallentitel seiner Karriere jubeln. In der Türkei war für ihn jedoch schnell Schluss: Beim Vorlauf am Donnerstagabend landete Bartelsmeyer nur auf Rang fünf und qualifizierte sich damit nicht für den Endlauf bei den 1500m.

Volker Hirth: "Armos Bartelsmeyer hat Medaillenchancen, er ist in starker Form. Es kommt aber auch darauf an, wie stark sich die Konkurrenz präsentiert."

Eintracht-Läufer Amos Bartelsmeyer befindet sich in Topform. Bild © Imago Images

Lisa Meyer (60 Meter)

Lisa Meyer vom Sprintteam Wetzlar hat die Norm für die Europameisterschaft, die bei 7,24 Sekunden steht, bereits bei ihrem ersten Start 2023 über 60 Meter in Sindelfingen unterboten. Die Wahl-Frankfurterin ist fit, sie konnte ihr Training im Winter voll durchziehen. Am Freitagmittag wird's ernst.

Volker Hirth: "Lisa Mayer hat eine Chance, in den Endlauf zu kommen – für eine Medaille dürfte es nicht reichen. Das Erreichen des Halbfinales wäre ein guter Erfolg."

Lisa Mayer Bild © Imago Images

Maryse Luzolo (Weitsprung)

Maryse Luzolo vom Königsteiner LV konnte die für die EM nötige Marke von 6,62 Metern beim Weitsprung nicht erreichen. Da diese in ganz Europa aber nur vier Athletinnen knackten, bekam sie einen der restlichen 14 Startplätze über das "European-Ranking" (für verschiedene Meetings gibt es je nach Wertigkeit verschiedene Punkte). Am Samstagmittag kämpft Luzolo mit 18 Springerinnen um acht Finalplätze.

Volker Hirth: "Maryse Luzolo hat keine Medaillenchance. Sie wird aber versuchen, in den Endkampf der besten zwölf Springerinnen zu kommen."

Maryse Luzolo hat bei der EM in Istanbul wohl keine Medaillen-Chance. Bild © Imago Images

Sara Gambetta (Kugelstoßen)

Die Lauterbacherin Sara Gambetta möchte im Kugelstoßen den Favoritinnen nahekommen. In Istanbul rechnet sich die Hessin Chancen fürs den Sprung aufs Treppchen aus. Ihr Wettkampf startet Freitagmittag .

Volker Hirth: "Sara Gambetta hat in Abwesenheit der Russinnen eine Medaillenchance. Bronze ist durchaus möglich."