Im Kampf um den Klassenerhalt haben die Löwen Frankfurt gegen Mannheim einen ganz wichtigen Sieg eingefahren. Headcoach Franz-David Fritzmeier ist zufrieden und hat nun eine Art Endspiel vor der Brust.

In der Frankfurter Eissporthalle tickten am Sonntagabend gerade die Schlusssekunden herunter, als die Adler Mannheim bei einem Spielstand von 4:3 "All in" gingen: Sie zogen Goalie Felix Brückmann und versuchten damit, das Derby gegen die Löwen mit aller Macht in die Overtime zu treiben.

Doch es kam anders: Frankfurts Chad Nehring kam im Spielaufbau der Gäste in Scheibenbesitz und versenkte den Puck ins leere Tor zum 5:3-Endstand. Der Torschrei, er klang nach purer Freude und großer Erleichterung.

Fritzmeier: "Haben im richtigen Moment die Tore gemacht"

Durch die Big Points verschaffen sich die Hessen Luft im Abstiegskampf der DEL. Mit Blick auf die Tabelle sind es nun vier Punkte Vorsprung auf den Letzten Augsburg. Der Derby-Sieg schmeckte daher gleich doppelt: "Es war ein sehr gutes Spiel. Wir haben im richtigen Moment die Tore gemacht und uns belohnt", fasste Löwen-Headcoach Franz-David Fritzmeier nach der Partie zusammen.

Ein Extra-Lob gab es von ihm für die dritte Frankfurter Reihe, bestehend aus Kevin Bicker, Nathan Burns und Markus Schweiger, die für den ersten Treffer der Löwen (19.) sorgten und damit die Hausherren in die Partie brachten. Ab dem Moment entwickelte sich das Spiel zu einem sehr ansehnlichen, umkämpften, aber insgesamt sehr fairen Derby.

Die letzten zehn Minuten setzten dem Ganzen dann die Krone auf: Fünf Tore, inklusive eines Doppelpacks von Frankfurts Stürmer Julian Napravnik und ein Herzschlagfinale, das das bessere Ende für die Löwen bereit hielt. "Wir haben alles gegeben und uns den Sieg dann geholt", so Fritzmeier.

Keller-Duell gegen Augsburg steht an

Für ihn und die Löwen Frankfurt steht am kommenden Freitag (19.30 Uhr) ein ganz wichtiges Spiel an, denn dann empfangen die Hessen den Kellernachbarn aus Augsburg. Gelingt den Löwen in dieser Partie wieder ein Sieg, wäre der Klassenerhalt so gut wie sicher, denn die Augsburger haben ein sehr schweres Restprogramm vor der Brust.

Verlieren die Hessen jedoch gegen die Panther wird es noch mal ganz eng. Sechs Spiele sind es noch in der Hauptrunde - es herrscht Endspielzeit in Frankfurt.