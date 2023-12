Stephan Leyhe in Garmisch

Stephan Leyhe in Garmisch Bild © picture-alliance/dpa

Leyhe erreicht Top 15 in Garmisch-Quali

Nach der Enttäuschung zum Auftakt in Oberstdorf sieht es für Skispringer Stephan Leyhe wieder etwas besser aus. In der Qualifikation zum Neujahrsspringen in Garmisch reichte es für die Top 15.

Stephan Leyhe ist beim Neujahrsspringen am Montag (14 Uhr) in Garmisch dabei. Der Willinger überstand die Qualifikation an Silvester mühelos und wurde 13.

K.o.-Duell gegen Koudelka

Dem 31-Jährigen gelang ein Sprung auf 127,5 Meter. ZDF-Co-Kommentator Severin Freund attestierte seinem ehemaligen Kollegen dabei "keine einfachen Bedingungen". Leyhes Gegner im K.o.-Duell des ersten Durchgangs am Neujahrstag ist der Tscheche Roman Koudelka.

Die Qualifikation gewann der Slowene Anze Lanisek vor Andreas Wellinger und Manuel Fettner. Alle deutschen Springer, die am Start waren, sicherten sich ihre Teilnahme am Neujahrsspringen.

Lift an der Schanze fällt aus

Kurios: Weil der Lift im Turm der großen Olympiaschanze von Garmisch-Partenkirchen ausgefallen war, musste das Gros der Springer 332 Stufen zu Fuß hinauf. Allerdings hatten die Athleten durchaus Unterstützung auf dem Weg in den 62 Meter hohen Schanzenkopf: Freudig motivierte Kinder trugen die Sprungski hinauf.

Beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf am Freitag war Leyhe durch einen schwachen zweiten Durchgang nur 24. geworden. Sein Teamkollege Wellinger gewann das Springen und ist damit einer der Top-Favoriten auf den Sieg bei der Tournee.