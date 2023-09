Die Saison von Frankfurt Galaxy ist vorbei. Die Hessen stolperten im Playoff-Halbfinale in Duisburg über Erzrivale Rhein Fire.

Das Finale der European League of Football (ELF) findet kommenden Samstag ohne Frankfurt Galaxy statt. Die Hessen mussten sich am Sonntag bei Erzrivale Rhein Fire in Duisburg 23:42 geschlagen geben. Damit verloren die Galaktischen auch das dritte Aufeinandertreffen mit Duisburg in dieser Saison.

Frankfurt machte ein gutes Spiel, leistete sich offensiv keinen Fehler und ging sogar mit einer knappen 16:14-Führung in die Pause. In der zweiten Halbzeit bekamen die Gastgeber dann aber ihr Laufspiel ins Rollen und waren nicht mehr zu stoppen. Jeder einzelne Drive der Hausherren mündete in einen Touchdown. Im Finale trifft Rhein Fire auf Stuttgart Surge, das sich bereits am Samstag 40:33 gegen Titelverteidiger Vienna Vikings durchgesetzt hatte.