Die Löwen Frankfurt schlittern mehr und mehr in die Krise. Auch gegen die Eisbären Berlin reicht eine 2-Punkte-Führung nicht zum Sieg. In der DEL2 jubeln die Kassel Huskies.

Die Löwen Frankfurt haben auch am Donnerstagabend nicht gewinnen können in der DEL. Die Hessen unterlagen den Eisbären Berlin mit 2:5. Im ersten Drittel erspielten sich die Löwen durch Maksim Matushkin und Nathan Burns zwar eine Zwei-Punkte-Führung.

Doch danach zog der Hauptstadtklub clever und sehr souverän agierend auf und davon - und das sogar während einer fünfminütigen Unterzahl. Es war für die Frankfurter die neunte Niederlage in den vergangenen zehn Partien. Bereits in der vergangenen Begegnung in Köln verspielten sie eine zwischenzeitliche Zwei-Punkte-Führung. In der DEL2 konnten die Kassel Huskies ihre Tabellenführung weiterhin souverän behaupten. Die Schlittenhunde siegten gegen die Bietigheimer Steelers mit 4:2. Der EC Bad Nauheim hingegen unterlagen 5:6 in einer spektakulären Partie in Kaufbeuren.