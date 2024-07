Aus der Traum von der Medaille bei den Olympischen Spielen: Der Frankfurter Doppel-Spezialist Tim Pütz ist an der Seite von Partner Kevin Krawietz im Viertelfinale ausgeschieden. Dabei sah es nach dem ersten Satz sehr gut aus für das deutsche Duo.

Veröffentlicht am 31.07.24 um 15:05 Uhr

Keine Olympia-Medaille für den Frankfurter Doppel-Spezialisten Tim Pütz: Im Viertelfinale verlor der 36 Jahre alte Tennis-Profi am Mittwoch an der Seite von Partner Kevin Krawietz gegen das tschechische Duo Tomas Machac und Adam Pavlasek mit 6:3, 1:6 und 5:10. Das deutsche Duo verpasste damit den Einzug in das Halbfinale des Olympischen Turniers im Pariser Stade Roland Garros.

Dabei ging es blendend los im Viertelfinale für Pütz/Krawietz: Den ersten Satz sicherten sich die beiden relativ locker. Im zweiten Satz verlor das deutsche Duo dann aber komplett den Faden. Die Konsequenz: Der Match-Tiebreak musste die Entscheidung bringen. Und in diesem hatte das tschechische Duo dann das bessere Ende für sich. Durch die Niederlage verpassten Pütz/Krawietz neben einer Medaillenchance auch ein mögliches Duell mit den spanischen Superstars Carlos Alcaraz/Rafael Nadal.