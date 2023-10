Gleich zweimal gastiert die NFL im November im Frankfurter Waldstadion. Zu Gast sind dann auch die Kansas City Chiefs mit Travis Kelce. Der könnte einen prominenten Star-Gast mitbringen.

Videobeitrag Video Bringt ER Taylor Swift nach Frankfurt? | hessenschau Sport vom 19.10.2023 Video Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

Die Stadt Frankfurt sieht die bevorstehenden beiden Saisonspiele der amerikanischen Football-Liga NFL als sportliches Großereignis für ganz Deutschland. "Es ist für uns in erster Linie ein sportliches Highlight. Dass hier die Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins spielen, ist eine krasse Sache", sagte Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) am Donnerstag während einer Pressekonferenz in Frankfurt. Es sei "etwas Einmaliges", was die Stadt Frankfurt mit den beiden Partien am 5. und 12. November (jeweils 15.30 Uhr) erleben dürfte.

Eine Woche nach dem Spiel der Chiefs gegen die Dolphins duellieren sich auch die New England Patriots und die Indianapolis Colts im Frankfurter Fußballstadion. "Wir merken schon die Resonanz. Die Bekanntheit der NFL steigt von Woche zu Woche", sagte Josef. 48.000 Plätze gibt es jeweils für die Spiele.

"Von außen gehen die neidischen Blicke auf uns"

Abseits der Spiele ist in der Stadt ein umfangreiches Rahmenprogramm geplant. NFL-Champion Kansas City wird ein öffentlich zugängliches Boot mieten und damit auf dem Main unterwegs sein.

Videobeitrag Video Kansas City Chiefs kommen mit CHAMPIONSHIP | hessenschau Sport vom 17.10.2023 Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth erzählte von der Rückmeldung, die er derzeit aus Großbritannien und die USA bekomme. "Von außen gehen die neidvollen Blicke auf uns, weil wir den amtierenden Super-Bowl-Champion habe", sagte Steinforth. Auch in London fanden mehrere Spiele statt. NFL-Commissioner Roger Goodell soll sich zudem vor den Partien ins Goldene Buch der Stadt Frankfurt eintragen.

Stadt Frankfurt hofft auf Besuch von Taylor Swift

Neben dem sportlichen Aspekt gibt es aber auch noch einen Promi-Aspekt. Die Stadt Frankfurt hofft nämlich auf einen Besuch von Taylor Swift. Die Pop-Gigantin wurde in dieser Woche Händchen haltend mit Travis Kelce von den Kansas City Chiefs abgelichtet.

"Jeder ist in Frankfurt herzlich willkommen. Ich glaube, sie merken ja die Vorboten. Es ist wirklich ein besonderes Highlight. Ich würde mich freuen. Ich habe das Thema auch verfolgt – das große Geheimnis ist gelüftet worden", sagte Josef über Kelce und Swift. Offiziell gibt es von beiden bislang keine Bestätigung zu einer möglichen Liebesbeziehung.

Swift-Besuch? "Wir lassen uns überraschen"

Josef, Steinforth und Patrik Meyer als Geschäftsführer der Stadion GmbH wirkten aber bereits bestens informiert über Swifts Terminplan. Ihr nächstes Konzert nach dem NFL-Spiel am 5. November wäre am 9. November in Buenos Aires. "Zeit wäre", sagte Funktionär Steinforth. "Der Flug würde weniger als fünf Tage dauern. Wir lassen uns überraschen." Man habe bei den Chiefs bereits eine Anfrage dazu gestellt.

Oberbürgermeister Josef sagte mit einem Lächeln: "Der Erfolg der Veranstaltung steht und fällt nicht mit Taylor Swift, aber sie ist herzlich eingeladen." Auf Tickets für die beiden Spiele bewarben sich jeweils mehrere Millionen Menschen.