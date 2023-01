Die Polizei Wetterau ermittelt wegen einer möglichen Körperverletzung, ein Fan von Bad Nauheim soll einen weiblichen Fan der Kassel Huskies ins Gesicht geschlagen haben. In Bad Nauheim sorgt die Pressmitteilung für Verwunderung.

Es war ein spannendes Hessenderby zwischen dem EC Bad Nauheim und den Kassel Huskies am vergangenen Freitag, doch die sportlichen Aspekte des 2:1-Siegs der Huskies rücken nun in den Hintergrund. Wie die Polizeidirektion Wetterau in einer Pressemitteilung am Montag bekanntgab, wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Demnach sei eine 20-jährige Frau aus Wabern, die anhand ihres Trikots als Huskies-Fan erkennbar war, aus einer Gruppe von etwa 15 bis 20 Personen aus der Bad Nauheimer Ultraszene heraus zunächst beleidigt und dann angegriffen und per Faustschlag attackiert worden, wie die Polizei mitteilte. Die Frau habe sich danach selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

"Über die Art und Weise dieser Pressemeldung sehr verwundert"

Der EC Bad Nauheim reagierte am Dienstag und zeigte sich in einer Stellungnahme "zum jetzigen Zeitpunkt über die Art und Weise dieser Pressemeldung sehr verwundert". Man stehe bereits seit Freitagabend mit den ermittelnden Behörden, den Kassel Huskies, den verantwortlichen Sicherheitskräften und möglichen Zeugen in engem Austausch.

Dabei habe man mit zahlreichen Personen gesprochen, die sich am entsprechenden Ort aufhielten, darunter Mitarbeiter des Sanitätsdienstes und der Feuerwehr sowie Spielern und Fans sowie Ultras. "Bis zum jetzigen Zeitpunkt gibt es niemanden, der die schweren Vorwürfe, die in der Pressemitteilung erhoben werden, bestätigen kann. Keiner der bisher Befragten hat einen körperlichen Angriff gesehen", heißt es in der Mitteilung.

"Verbaler Austausch"

Besagte Ultras haben sich ebenfalls am Dienstag in einem eigenen Statement zu Wort gemeldet. Wie die Gruppierung auf ihrer Website schreibt, sei es zu einem "verbalen Austausch" mit einer "Frau, die wild und laut zu uns rüber schrie" gekommen. "Das Ganze ging ca. 30 Sekunden, danach begaben wir uns weiter auf unseren Heimweg. Zu keiner Zeit wurde an körperliche Gewalt gegenüber dieser Frau gedacht oder ausgeführt", insistieren die Ultras. Man hoffe, dass die zahlreichen Zeugen, die in diesem Moment vor Ort waren, helfen, den Sachverhalt aufzuklären.

Daran sind auch die Vereine interessiert, der EC Bad Nauheim weist in seiner Stellungnahme darauf hin, dass man gegen jegliche Form der Gewalt sei und für Demokratie, Toleranz und Diversität stehe. "Die Kollegen der Kassel Huskies haben uns versprochen, dass sie versuchen, mit dem Husky-Fan aus Wabern Kontakt aufzunehmen. Gemeinsam wollen wir den Sachverhalt so schnell wie möglich aufklären."