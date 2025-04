Das Radrennen Eschborn-Frankfurt 2025 sorgt traditionell am 1. Mai für spektakuläre Bilder. Die Strecke verspricht Spannung, das Fahrerfeld ist prominent besetzt - und ein bisschen Stau wird's wohl auch geben. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Die internationale Rad-Elite kommt am 1. Mai erneut ins Hessische. Bei der 62. Auflage vom Radrennen Eschborn-Frankfurt, das zur World Tour und damit zur höchsten Rennkategorie des Weltverbandes UCI zählt, gehen diesmal 19 Mannschaften an den Start, teils gespickt mit echten Topstars der Szene. Darüber hinaus gibt es noch etliche weitere Rennen für die verschiedensten Altersklassen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum großen Sportevent im Überblick.

Wann wird in die Pedale getreten?

Das Frankfurter Radrennen, das früher rund um den Henninger Turm führte und inzwischen offiziell Eschborn-Frankfurt heißt, steigt traditionell am 1. Mai. Für die Profis beginnt der Tag der Arbeit um 12 Uhr am Eschborner Rathausplatz, an der Frankfurter Alten Oper im Ziel werden die besten Fahrer etwa gegen 17 Uhr erwartet.

Ab 8.45 Uhr, also weit vor dem Profi-Start, und dazwischen werden zudem auch weibliche und männliche Amateure, der U23-Nachwuchs sowie Jugendliche und Kinder aller Altersgruppen an den Start gehen und unterschiedlich lange Strecken auf dem Fahrrad zurücklegen. Viele Rennen waren binnen kürzester Zeit ausgebucht, wie Cheforganisator Nathanael Bank mitteilte. Die logistische Herausforderung ist riesig, unter anderem müssen die verschiedenen Geschwindigkeiten der jeweiligen Alters- und Leistungsklassen berücksichtigt werden. Ein Profi-Frauenrennen gibt es nicht.

Wie viele Rennen gibt es?

Die Organisatoren werben mit 17 Rad-Veranstaltungen an nur einem Tag. Neben dem Eliterennen findet unter anderem auch ein durchaus stark besetztes U23-Rennen statt, zudem treten etliche Nachwuchssportler- und sportlerinnen in verschiedenenen Altersklassen gegeneinander an. Das heimliche Highlight ist auch in diesem Jahr natürlich das Laufrad-Rennen für die ganz Kleinen im Zielbereich.

Wo verläuft die Strecke der Profis?

Da die 2023 umgestellte Streckenführung in den beiden drauffolgenden Jahren zu einem rapiden Anstieg der Spannung führte, verzichteten die Veranstalter auf entscheidende Änderungen. Grundsätzlich lässt sich sagen: Die Strecke von 2025 ist die gleiche Strecke wie 2023 und 2024 und erneut rund 200 Kilometer lang. Es geht vom Feldberg zweimal über den Mammolshainer Stich, dann ein zweites Mal zum Feldberg und noch einmal zurück zum Mammolshainer Stich. Ein ständiges Auf und Ab.

Das Streckenprofil von Eschborn-Frankfurt. Bild © Eschborn-Frankfurt

Den Sprintern gefällt das natürlich weniger, für Klassiker-Spezialisten bieten sich aber gleich zahlreiche Möglichkeiten für Alleingänge und Ausreißversuche. Entsprechend haben die Teams bei der Zusammensetzung ihrer Mannschaften darauf reagiert. In den vergangenen beiden Jahren gab es verschiedenste Rennphasen. Mal waren kleine Gruppen vorne, dann wurden sie wieder um einige Fahrer erweitert. Bis zum Finale an der Alten Oper in Frankfurt ist Spannung so ziemlich garantiert.

Wer sind die Favoriten?

Die vorläufiger Startliste beinhaltet nicht nur die Sieger der beiden letzten Jahre, Maxim Van Gils und Sören Kragh Andersen, sondern auch etliche Hochkaräter des Radsports - allen voran den zweifachen Weltmeister Julian Alaphilippe. Dazu kommen junge Emporkömmlinge wie Ben Healy und Thibau Nys oder auch der letztjährige Zweite von Eschborn-Frankfurt, Alex Aranburu. Aus Deutschland sind ebenfalls bekannte Fahrer am Start: etwa 2019er-Sieger Pascal Ackermann, der zweifache Deutsche Meister Maximilian Schachmann oder Nils Politt.

Welche Rolle spielen die Hessen?

Der bekannteste hessische Radsportler, John Degenkolb, spielt nur eine geringe Rolle, eine fernab des Sattels. Der Oberurseler fehlt verletzt, hat sich einer ausführlichen Operation nach etlichen Brüchen am rechten Arm unterziehen müssen. Er will, sollte es die Gesundheit zulassen, aber am 1. Mai an die Strecke kommen und auch dem hr als Gespprächspartner zur Verfügung stehen. Auf der Straße ist dagegen der Erbacher Jonas Rutsch aktiv. Er gilt als Mann mit einer Außenseiter-Chance auf den Sieg, kennt er doch die Strecke bestens und landete schon im vergangenen Jahr als bester Deutscher auf Rang 17. Die Form bei Rutsch ist exzellent.

Gibt es Sperrungen und Verkehrsbehinderungen?

Wenn mehrere tausend Radfahrer und Radfahrerinnen durch den Taunus und das Frankfurter Umland fahren, sind Verkehrsbehinderungen nicht zu vermeiden, wohl auch einige Staus nicht. Wie die Veranstalter mitteilten, werden vor allem in Eschborn, Frankfurt und dem Taunus zahlreiche Straßen gesperrt sein. Auf der offiziellen Webseite des Veranstalters gibt es eine Übersicht über alle Sperrungen, Umleitungen und Durchfahrtszeiten der Athletinnen und Athleten, eine interaktive Karte hilft zudem bei der Orientierung. Ausfälle gibt es auch bei den Straßenbahnen. S- und U-Bahnen fahren hingegen weitgehend nach Plan.

Wo kann man am besten zuschauen?

Neben dem Startbereich am Eschborner Ratshausplatz und der Zielankunft zwischen Skyline und Alter Oper in Frankfurt gibt es an der Strecke zahlreiche Möglichkeiten, die Fahrer aus nächster Nähe zu sehen und anzufeuern. Das Stimmungs-Epizentrum ist wie jedes Jahr der Mammolshainer Stich in Königstein. Der Anstieg ist zwar "nur" 200 Meter lang, dafür aber mit einer Steigung von 23 Prozent extrem steil. An der Spitze, die das Feld insgesamt dreimal überqueren muss, herrscht jedes Jahr Volksfest-Atmosphäre.

Besonders hübsch sind die Altstadt-Durchfahrten in Oberursel und Eppstein, aber auch Kronberg, Sulzbach oder Schwalbach bieten sich als Zielorte für eine Wanderung am 1. Mai mit Radrennen-Flair an. Oben auf dem Feldberg, den die Fahrer zweimal erklimmen, wird nicht nur der Kletterkönig ermittelt, sondern gibt es auch ein das Rennen begleitendes Streckenfest.

Die Strecke des Radrennens Eschborn-Frankfurt. Bild © Eschborn-Frankfurt

Wie überträgt der hr?

Der hr überträgt das Radrennen Eschborn-Frankfurt natürlich auch im Jahr 2025 live und in voller Länge. Die Sendung im hr-fernsehen und der Livestream auf hessenschau.de starten am 1. Mai um 12 Uhr.