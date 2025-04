Der Radklassiker am 1. Mai ist weit mehr als das Profirennen. Vor allem der Nachwuchs steht im Fokus der Organisatoren - und darf sogar vor den Topstars durchs Ziel düsen.

Der zweifache Weltmeister Julian Alaphilippe, der neunfache Tour-de-France-Etappensieger Jasper Philipsen, auch die deutschen Profis Maximilian Schachmann und Jonas Rutsch: Beim Radrennen Eschborn-Frankfurt am 1. Mai (ab 12 Uhr/live im hr-fernsehen und dem hessenschau.de-Livetsream) stehen auch in diesem Jahr wieder die großen Stars der Radsport-Welt mit ihrer wilden Hatz durch den Taunus und die Frankfurter Innenstadt im Fokus der Öffentlichkeit. Zumindest meistens.

Fast schon traditionell bekommen die Profis mindestens einmal an diesem Tag unerwartete Konkurrenz in Sachen Aufmerksamkeit - von den ganz Kleinen. Wenn die Zwei- bis Fünfjährigen am frühen Nachmittag mit ihren Laufrädern die letzten Meter der Strecke bis hin zum Zielstrich vor der Alten Oper zurücklegen, glänzen die Augen von Kindern und Beobachtern gleichermaßen. "Diese übersprudelnde Lebensfreude der Kinder ist ansteckend", sagt Ex-Profi Jens Voigt, der sich als Botschafter mitverantwortlich zeichnet für das große Event der ganz Kleinen.

Auf derselben Strecke wie die Profis

Das Laufrad-Rennen ist längst fester Bestandteil des Radklassikers, ebenso wie die "Bike Parade" für die Sechs- bis Zwölfjährigen, die den Nachwuchs auf derselben Strecke wie die Radsport-Idole ins Ziel führt, also auch vor Tausenden Zuschauern.

Doch nicht nur am Renntag selbst, sondern auch weit vorab sollen Kinder in Bewegung gebracht werden. Seit Herbst 2022 gibt es die sogenannte "Bike Academy", die seitdem mehr als 900 Kinder zum Radfahren bewegte. Die Organisatoren besuchen Schulen in Frankfurt und Umgebung, um Kindern der Klassen eins bis sechs angepasst zu ihrem Alter den Umgang mit und auf dem Rad beizubringen. Die unschuldige Freude der Kinder, die Neugier, das Vertrauen, so Voigt, begeistere ihn immer wieder aufs Neue.

Ex-Profi Jens Voigt kümmert sich gerne um die vom Radsport begeisterten Kinder am 1. Mai. Bild © Imago Images

"Weg vom Daddelapparat, raus an die frische Luft"

Unlängst übte auch die dritte Klasse der Cretzschmar-Grundschule in Sulzbach ihr Können. Die Kinder fuhren wahlweise Zick-Zack-Kurse über den Pausenhof, bildeten lange Fahrrad-Schlangen oder düsten vorbei an Hütchen und Titschtennisplatten. "Es sind spielerische Geschichten, die wir machen", erklärt Organisator Michael Haas dem hr-sport, "aber auch fordernde".

Für Jens Voigt, den zweifachen Tour-de-France-Etappensieger und sechsfachen Vater, zählt neben des Erlernens des Fahrradfahrens vor allem der Spaß an der Bewegung im Vordergrund. "Weg vom Daddelapparat, weg vom Handy, raus an die frische Luft", ruft er den Kindern in Sulzbach entgegen. Das bunte Rahmenprogramm am 1. Mai jedenfalls bietet den Kleinen die größtmögliche Bühne dafür.