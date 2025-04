Die Temperaturen steigen stetig an, und das Wetter lädt immer mehr zum Rausgehen ein - zusätzlich steht der 1. Mai vor der Tür. Der Tag der Arbeit wird zwar vielerorts mit Demonstrationen begangen, vielen steht aber ein freier Tag bevor.

Wer klug geplant hat - etwa mit dem Brückentagskalender von hessenschau.de - hat sich auch am Freitag freigenommen und kommt so auf ein Brückentagswochenende mit bis zu vier freien Tagen. Haben Sie Lust, etwas zu unternehmen?

Es ist der Klassiker am 1. Mai: die Weinwanderung. Vielerorts ist das möglich - im Kreis Bergstraße ist es aber Tradition! Jedes Jahr zum 1. Mai veranstalten die Jungwinzer der Gegend in den Weinbergen zwischen Heppenheim und Zwingenberg eine Weinlagenwanderung . Wer will, kann hier also durch die frühlingshafte Landschaft spazieren und dort anhalten, wo es beliebt - etwa an den insgesamt sechs Probierständen mit Wein und Sekt aus der Region. Nichtalkoholische Getränke und kalte Speisen gibt es ebenfalls.

Der Wanderweg ist mit einem "weißen Römer" ausgeschildert. Es gibt keine richtige Richtung, sondern man kann sowohl von Zwingenberg als auch von Heppenheim aus starten, quereinsteigen oder nur Teilstrecken laufen.

Erst Anfang April wurde der Kellerwaldsteig in Nordhessen erneut zu einem "Qualitätsweg Wanderbares Deutschland" ausgezeichnet - wieder, nachdem es in den vergangenen Jahren einige Bauarbeiten auf dem Wanderweg gab, die mittlerweile abgeschlossen sind. Der Steig ist als Rundweg angelegt, 164 Kilometer lang, aber lässt sich auch etappenweise erkunden .

Die Ausblicke auf den Edersee sind fantastisch und auch der Weg an sich ist mehr als nur abwechslungsreich: Er verläuft durch Wälder, Wiesen- und Bachtäler, entlang an bestellten Feldern und kleinen Orten des einzigen Nationalparks in Hessen, dem Nationalpark Kellerwald-Edersee - und auch durch den gleichnamigen Naturpark.

Für alle, die eher aus dem Süden Hessens kommen und einen Abstecher an den Rhein machen möchten, könnte der Rheinsteig spannend sein. Er verläuft auf der rechten Seite des Rheins; mal steil, mal flach, aber oft mit toller Aussicht auf den größten Fluss Deutschlands. Der ganze Weg ist freilich zu lang - selbst für ein verlängertes Wochenende, aber Etappen (etwa Wiesbaden bis Schlangenbad (Rheingau-Taunus) - oder rund um Rüdesheim) sind für ein Maiwochenende je nach Fitnessgrad machbar und schaffbar.

Wem das Wandern tendenziell zu langsam geht, könnte mit dem Fahrrad auf seine Kosten kommen - und das nicht nur unter größter Anstrengung beim Radklassiker Eschborn-Frankfurt, den der hr wie immer in voller Länge überträgt. Im Vogelsberg lädt der Vulkan-Radweg ein, der auf dem größten Vulkanmassiv Mitteleuropas verläuft - entlang an kleinen Dörfern, Kirchen und Schlössern. Und obwohl der Vogelsberg ein Mittelgebirge ist, ist der Radweg mit maximal drei Prozent Steigung durchaus flach angelegt, weil er an einer alten Bahntrasse entlangläuft.

In anderen Regionen könnte der Fulda-Radweg, der Lahn-Radweg oder der Radweg "Deutsche Einheit" einen Abstecher wert sein. hessenschau.de hat zehn schöne Touren für Sie herausgesucht:

Pünktlich zum 1. Mai kommen die Wasserspiele am Bergpark in Kassel aus der Winterpause zurück - und der Herkules kann wieder mit all seinen Vorzügen glänzen. Der Tag der Arbeit ist der traditionelle Saisonstart des Wasser-Spektakels, das dann ab sofort mittwochs, sonntags und an Feiertagen kostenlos und für jeden zugänglich zu sehen sein wird.

An mehreren Stationen fließt das Wasser den Bergpark hinab - und erinnert an machen Stellen (etwa der Teufelsbrücke) an Schauplätze in Tolkiens "Herr der Ringe", nur dass es keine Fantasiewesen waren, die die Wasserspiele erfunden haben, sondern die Landgrafen von Hessen-Kassel.

Möchten Sie Ihren 1. Mai besonders hessisch verbringen, könnte sich ein Besuch beim MundART-Festival in Eschenburg-Eibelshausen (Lahn-Dill) lohnen. Der Ort soll an dem Tag von 11 bis 18 Uhr Treffpunkt für Dialekt-Liebhaber, Musik-Freunde und Kultur-Begeisterte werden. Es gibt Live-Musik - natürlich in verschiedensten hessischen Dialekten, Vorträge und Workshops - über die Mundart und Speisen und Getränke aus hessischen Regionen.

Seit dem 11. April läuft die Frühlings-Dippemess in Frankfurt bereits, das älteste Volksfest der Stadt. Am Wochenende nach dem 1. Mai kommt es nach drei Wochen zum Abschluss - diesmal leider ohne Feuerwerk. Wer aber noch einmal über den Festplatz schlendern, ein paar Erledigungen bei den fahrenden Händlern machen oder mit der ein oder anderen Attraktion fahren möchte, hat an diesem Wochenende noch ein letztes Mal die Gelegenheit, bis die Dippemess im Herbst wiederkommt.

Externer Inhalt

Kostenlos, draußen und mit Picknick-Option: Oper Perlenfischer in Wiesbaden

In Wiesbaden starten zum 1. Mai die Internationalen Maifestspiele - ein hochkarätiges Programm aus Musiktheater, Schauspiel, Lesungen und OpenAir-Veranstaltungen steht der Landeshauptstadt ins Haus. Am Maiwochenende könnte es sich für alle, die nicht ganz sicher sind, ob sie die teilweise bis zu 150 Euro teuren Karten für die Oper "Die Perlenfischer" ausgeben möchten, besonders lohnen.

Das Musiktheater wird nämlich am Samstag, 3. Mai, um 19.30 Uhr live in den Park am Warmen Damm auf eine große LED-Leinwand übertragen. Der Eintritt ist kostenlos und ein selbst mitgebrachtes Picknick sogar erwünscht.

Das Hessische Staatstheater in Wiesbaden. Bild © picture alliance / Schoening | Schoening

In George Bizets "Die Perlenfischer" sorgte laut Staatstheater eine überraschende Inszenierung für ausverkaufte Häuser: Die exotische Küstenlandschaft der Perlenfischer auf Ceylon wird dabei in ein Altersheim verwandelt – eine spannende Interpretation, die auch für Opernneulinge geeignet ist. Besucher können eigene Stühle oder Picknickdecken mitbringen und die Oper in entspannter Atmosphäre genießen.

Rieslingtag, Whisky-Festival und Brau-Wettbewerb

Gleich drei größere Veranstaltungen, die dem Alkohol gewidmet sind, finden am Wochenende statt. Am Samstag, 3. Mai, ist es der Frankfurter Riesling-Tag im Gesellschaftshaus des Palmengartens - über 40 Weingüter haben über 200 Riesling-Weine dabei, die verkostet werden können. Der Eintritt kostet 25 Euro - die Weine kosten extra; sie seien aber laut Organisator zu einem Vorzugspreis erhältlich.

In Oberursel (Hochtaunus) läuft derweil mehr oder weniger die Gegenveranstaltung: Vom 2. bis 4. Mai steht der Rathausplatz im Zeichen des Bieres. Neben Frühschoppen und Live-Musik finden am Samstag ein Heimbrauer-Wettbewerb mit Pro-Bier-möglichkeit und am Sonntag die Maßkrug-Stemm-Meisterschaften statt. Die Veranstaltung kostet keinen Eintritt.

Wer lieber Whisky trinkt, sollte am Maiwochenende in Richtung Schlitz (Vogelsberg) fahren. Der Verband Deutscher Whiskybrenner (VDW) lädt zum Festival des Deutschen Whiskys 2025 . Gastgeber ist die traditionsreiche Schlitzer Destillerie, in der an dem Wochenende Tastings, Fachgespräche und der Verleihung der "German Whisky Awards" stattfinden. Der Eintritt kostet 13 Euro.

Sommerrodelbahn-Fahren in jeder Region Hessens

Eine Metallrinne oder -schiene, etwas Gefälle an einem Hang und ein kleines Kart - mehr braucht es nicht, um in der Natur ziemlich viel Spaß zu haben. In Hessen gibt es insgesamt sieben Sommerrodelbahnen, die je nach Witterung geöffnet haben. Wer die Bahnen etwas besser kennt, kann die Kurven noch zügiger nehmen und einen kleinen Adrenalinschub bekommen. Am Hoherodskopf, im Odenwald, in der Rhön, auf der Wasserkuppe, am Edersee, im Main-Kinzig-Kreis und an der Skischanze in Willingen: Überall gibt es Bahnen, die darauf warten, ein bisschen Familien-Action ins Wochenende zu bringen.

Und bei schlechtem Wetter ...?

So ein Brückentagswochenende ist lang - und plötzlich zieht doch mal eine Regenwolke auf? Nicht unbedingt die beste Ausgangslage für ein Ausflug unter freiem Himmel. Mit ein wenig Vorplanung könnten Sie aber mit der Familie oder einer Freundesgruppe auch im Trockenen eine gute Zeit verbringen: In Hessen gibt es zahlreiche Escape Rooms, in die man eingeschlossen wird und sich nur durch cleveres Suchen von Hinweisen und Lösen von Aufgaben befreien kann.

Ansonsten ist Regenwetter eigentlich ja auch immer ein Synonym für Museumswetter - und hier kommt man in unserem Bundesland momentan wahrlich auf seine Kosten: Wiesbadens neues "Museum Reinhard Ernst" widmet derzeit der New Yorker Malerin Helen Frankenthaler eine Sonderausstellung - und die ist sehenswert. 32 teils großformatige Werke von ihr werden dort präsentiert.

Etwas familientauglicher als Moderne Kunst könnten die zahlreichen kleinen Museen und Sehenswürdigkeiten entlang der hessischen Märchenstraße sein - das Frau Holle Museum in Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner) oder das Dornröschenschloss Sababurg in Hofgeismar (Kassel).