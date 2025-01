Etappe der Deutschland Tour endet in Kassel

Die Deutschland Tour 2025 macht Station in Kassel. Die dritte und damit vorletzte Etappe des größten deutschen Radsportevents vor dem großen Finale endet am 23. August in Nordhessen.

Die Tour beginnt in diesem Jahr in Essen, führt über Arnsberg nach Kassel und endet in Magdeburg. "Unsere Stadt präsentiert sich im Rahmen der Deutschland-Tour einmal mehr als gute Gastgeberin für Großevents", sagte Kassels Oberbürgermeister Sven Schoeller. Schon vor zwei Jahren war die Deutschland Tour Gast in Kassel – damals startete das Peloton in der Innenstadt zur zweiten Etappe.