Radsport Jonas Rutsch und der neue Anreiz

Nach fünf Jahren bei EF wagt Radprofi Jonas Rutsch beim belgischen Team Intermarché-Wanty einen Neuanfang. Seine Rolle dort ist klar.

Nach fünf Jahren kann man durchaus von einem Neuanfang sprechen. Fünf Jahre lang war Jonas Rutsch sportlich beim amerikanischen Radsportteam EF zuhause, nun will der Erbacher beim belgischen Team Intermarché-Wanty neu durchstarten. "Manchmal ist ein Tapetenwechsel nicht schlecht, um noch einmal neue Anreize zu schaffen", sagt der 27-Jährige im Gespräch mit dem hr-Sport.

"Ich habe das Gefühl, dass es hier ein Stück weit familiärer zugeht als es bei EF der Fall war. Wir sind eine Gruppe von Freunden", zeigt sich Rutsch im Trainingslager auf Mallorca angetan vom neuen Team.

Rutsch: "Ein Achtungserfolg wäre schön"

Seine Rolle dort wird sein, Sprinter Biniam Girmay, den Star der Mannschaft und Gewinner des Grünen Trikots bei der Tour de France 2024, zu unterstützen. "Er ist eine sehr angenehme Person. Wenn man an Sprinter denkt, ist es normalerweise so, dass sie sehr nervös sind und eine kurze Zündschnur haben. Das kann ich bei ihm gar nicht sagen", so Rutsch.

Am 1. Mai wird Rutsch beim Radklassiker Eschborn-Frankfurt antreten, zuvor geht er bei seinem erklärten Lieblingsrennen in Paris-Roubaix an den Start. Mit persönlichen Zielen: "Ein Achtungserfolg im Frühjahr wäre für mich persönlich schön. Ansonsten ordne ich alles dem Ziel bei der Tour unter", so Rutsch.