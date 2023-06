Sönke Rothenberger aus Bad Homburg hat bei der Reit-DM am Wochenende in Balve zwei Medaillen geholt.

Am Freitag siegte er mit seinem Pferd Fendi überraschend im Grand Prix der Dressur, am Samstag erreichten die beiden im Special Platz zwei. In der Kür am Sonntag landete Rothenberger, dieses Mal mit dem Pferd Matchball, auf Platz fünf.