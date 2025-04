Die Rollstuhl-Basketballer des RSV Lahn-Dill erzwingen gegen die Rhine River Rhinos aus Wiesbaden ein Entscheidungsspiel in den Playoffs.

In der Halbfinalserie der Rollstuhlbasketball-Meisterschaft hat der RSV Lahn-Dill im hessischen Duell gegen die Rhine River Rhinos aus Wiesbaden ausgeglichen. Der Rekordmeister Lahn-Dill setzte sich am Freitag in eigener Halle mit 66:60 durch. Entscheidungsspiel Nummer drei um den Endspieleinzug findet bereits am Sonntag (16 Uhr) ebenfalls in Wetzlar statt.