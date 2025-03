Hessische Rollstuhlbasketball-Teams im Final Four

Das Final Four um den Pokal im Rollstuhlbasketball wird in Frankfurt ausgetragen. Gleich zwei hessische Teams haben Titelchancen. Die Voraussetzungen sind allerdings sehr unterschiedlich.

Veröffentlicht am 27.03.25 um 14:11 Uhr

Für den RSV Lahn-Dill ist es schon Routine: Die Teilnahme an einem Final Four im Rollstuhlbasketball, wie es an diesem Wochenende ausgetragen wird. 15 Mal hat der Verein die Deutsche Meisterschaft gewonnen, ebenso oft den Pokal.

RSV will sich den Pokal erneut schnappen

Erst im vergangenen Jahr konnte der RSV das Pokal-Turnier für sich entscheiden. "Das war fantastisch. Wir haben noch genau im Kopf, wie geil es ist, so einen Titel zu gewinnen", schwärmte Geschäftsführer Andreas Jonek im Gespräch mit dem hr-sport. "Das ist der Grund, warum wir es natürlich wieder tun wollen." Das alles mit dem Heimvorteil, denn das Pokal-Final-Four findet in diesem Jahr in Frankfurt statt.

Jenen Heimvorteil haben allerdings auch die Rhine River Rhinos aus Wiesbaden, die ebenfalls dabei sind - im Gegensatz zur Konkurrenz aus Wetzlar aber noch nie einen Titel einheimsen konnten. "Wir werden versuchen, es möglichst beruhigt anzugehen", kündigte Rhinos-Spieler Nico Dreymüller an, gab sich aber auch selbstbewusst: "Wir haben gute Chancen, das Halbfinale zu gewinnen."

Hessisches Finale möglich

Im Halbfinale treffen die Wiesbadener am Samstag um 17.30 Uhr auf Hannover, um 20 Uhr greift dann der RSV Lahn-Dill mit seinem Halbfinale gegen die Thuringia Bulls ins Geschehen ein. Gut möglich also, dass es am Sonntag um 15 Uhr zum hessischen Finale um den Pokal kommt. "Natürlich haben wir riesen Bock auf ein hessisches Finale. Das wäre das i-Tüpfelchen auf ein großartiges Wochenende", so Jonek.

Sollte aus dem Aufeinandertreffen der beiden Vereine aus Hessen beim Final Four nichts werden, gibt es bereits eine Woche später trotzdem das Duell Lahn-Dill gegen die Rhinos: In den Halbfinal-Playoffs der Rollstuhlbasketball-Bundesliga messen sich die beiden Teams ab dem 6. April in einer Best-of-Three-Serie.