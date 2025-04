Rollstuhlbasketballer von Lahn-Dill und Wiesbaden Von der Pokal-Pleite direkt ins Derby

Nach dem verpassten Sieg im Pokal geht es nun um die Meisterschaft: Die Rollstuhlbasketballer vom RSV Lahn-Dill und von den Rhine River Rhinos kämpfen um die Meisterschaft. Doch nur einer kann sich durchsetzen.

Manchmal ist es im Sport gut, wenn es direkt weitergeht. Das gilt insbesondere für die beiden hessischen Teams im Rollstuhlbasketball: Sowohl der RSV Lahn-Dill als auch die Rhein River Rhinos mussten sich im FinalFour des vergangenen Wochenendes jeweils im Halbfinale geschlagen geben und damit den Traum vom Titel beerdigen. Umso besser, dass es nun gleich im Anschluss im Play-off-Halbfinale um die Meisterschaft geht - und zwar gegeneinander im hessischen Duell.

Am Sonntag reist der RSV nach Wiesbaden zu den Rhinos zum Auftakt der "best of three"-Serie. "Es ist das Gute, dass man nicht so viel Zeit zum Nachdenken hat", sagt Thomas Böhme gegenüber dem hr-sport. "Wir gehen als Favorit rein, weil wir sie in der Liga zwei Mal geschlagen haben." Nicht nur aufgrund der direkten Aufeinandertreffen spricht viel für die Gäste. Auch in der Tabelle der Hauptrunde belegte Lahn-Dill den zweiten Platz, die Rhinos folgten dahinter.

Die Rollen sind klar verteilt

Während Böhme eine Instition im Rollstuhl-Basketball ist, gehört Julian Lammering mit 21 Jahren noch zu den Youngstern. Auch wenn er schon bei den Paralympics dabei war, sagt Lammering zum hr-Sport: "Das erste Mal vergisst man nie. Die deutsche Meisterschaft wäre neu für mich, so oder so werde ich mein erstes Jahr hier immer im Kopf behalten." Doch er warnt auch: "Wiesbaden hat sich in den letzten Jahren deutlich gesteigert. Sie spielen konzentriert und abgezockt."

Der Mann hinter dem Aufwind in Wiesbaden ist der US-Amerikaner Michael Paye, der bei den Rhinos als Spielertrainer fungiert. "Das Vertrauen aus dem Klub und von den Spielern in mich ist faszinierend. Die Rhinos haben sich immer sehr gut um mich gekümmert, ich fühle mich hier sehr wohl", so der zweimalige Goldmedaillengewinner. Guard Nico Dreimüller sagt mit Blick auf das Derby: "Lahn-Dill ist einer der besten Klubs der Welt, wir sind die Underdogs, aber ich nehme diese Rolle an."