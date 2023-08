Stabhochspringerin Katharina Bauer wird nach dem Meeting in Beckum am 10. September ihre Karriere beenden.

"Das ist keine Impuls-Entscheidung", sagte die 33-Jährige, die dadurch bekannt wurde, dass sie seit 2018 wegen einer Herzerkrankung mit einem Defibrillator sprang, der Nachrichtenagentur dpa. "Die Kämpfer-Batterie für den Sport ist leer. Alles hat viel Kraft gekostet", sagte die für Leverkusen startende Wiesbadenerin: §Aber die Batterie für das, was kommt, ist zu 100 Prozent voll." Mit dem Defi erreichte sie die Hallen-EM 2019 in Glasgow und die WM im selben Jahr in Doha. "Das sind quasi meine Medaillen", sagte die Team-Europameisterin von 2014, deren größter sportlicher Einzel-Sieg der bei der deutschen Hallen-Meisterschaft 2018 war - kurz nach der ersten Herz-OP und wenige Monate bevor der Defibrillator eingesetzt wurde.