Der Frankfurter Tennisprofi Tim Pütz und sein Doppelpartner Kevin Krawietz haben das Finale von Adelaide hauchzart verloren.

Veröffentlicht am 11.01.25 um 08:30 Uhr

Knapper hätte es kaum sein können: Beim ATP-Turnier in Adelaide verpassten die deutschen Tennisprofis Tim Pütz (Frankfurt) und Kevin Krawietz (Coburg) ihren ersten Doppel-Titel des noch jungen Jahres. Nach drei hart umkämpften Sätzen verloren sie das Finale gegen Simone Bolelli und Andrea Vavassori. Die Italiener setzten sich mit 4:6, 7:6, 11:9 durch. Das Turnier in Adelaide gilt als wichtigste Vorbereitung für die am Sonntag startenden Australian Open.