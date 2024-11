Nach Triumph bei den ATP-Finals Pütz-Plan: Erst Davis Cup, dann Sonne

Nach dem sensationellen Sieg im Doppel bei den ATP-Finals steht für den Frankfurter Tennisprofi Tim Pütz in diesem Jahr eine letzte wichtige Aufgabe an. Im Gespräch mit hr-iNFO berichtet er auch schon von seinen Plänen nach dem Davis Cup in Malaga.

Veröffentlicht am 19.11.24 um 10:21 Uhr









Tim Pütz möchte auch im Davis Cup jubeln. Bild © Imago Images

