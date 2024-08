Tischtennis-Star Timo Boll ist erfolgreich in seine letzten Olympischen Spiele gestartet und mit der deutschen Mannschaft ins Viertelfinale eingezogen.

Der 43 Jahre alte Erbacher gewann mit Dimitrij Ovtcharov und Dang Qiu in der ersten Runde in Paris 3:0 gegen Außenseiter Kanada. Bereits am Dienstag (20 Uhr) geht es gegen Schweden um das Ticket für das Halbfinale. Boll kämpft zum Abschluss seiner Karriere mit den Kollegen um die fünfte Team-Medaille bei Olympia nacheinander. In Peking 2008 und Tokio 2021 gab es jeweils Silber, in London 2012 und Rio de Janeiro 2016 jeweils Bronze.