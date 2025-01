Der TTC Fulda-Maberzell kassiert in der Tischtennis-Bundesliga eine Niederlage.

Veröffentlicht am 12.01.25 um 20:13 Uhr

Der TTC Fulda-Maberzell hat am Sonntagabend das Topspiel der Tischtennis-Bundesliga gegen den TTF Ochsenhausen verloren. Die Hessen unterlagen in eigener Halle mit 1:3. Ruwen Filus holte im ersten Einzel den einzigen Punkt für die Gastgeber. Ochsenhausen zog damit an Fulda-Maberzell vorbei, das auf den vierten Tabellenplatz abrutschte.