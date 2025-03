TTC OE verliert knapp in Saarbrücken

Der TTC OE Bad Homburg hat am Freitagabend eine Niederlage einstecken müssen.

Veröffentlicht am 07.03.25 um 22:33 Uhr

Das Team verlor in der Tischtennis-Bundesliga beim 1.FC Saarbrücken mit 2:3. Benno Oehme und Kristian Karlsson hatten die Bad Homburger zunächst mit 2:0 in Führung gebracht, danach drehte Saarbrücken allerdings auf. Der TTC OE ist in der Tabelle weiterhin Vorletzter.