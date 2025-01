Der TTC OE Bad Homburg hat einen guten Start ins neue Jahr hingelegt. Auffällig ist dabei, dass das Schlussdoppel endlich funktioniert.

Veröffentlicht am 16.01.25 um 17:59 Uhr

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Der TTC OE Bad Homburg ist raus aus der Abstiegszone: Durch den Sieg gegen Grenzau am Dienstag ist das Team in der Tabelle über den Strich geklettert. Für den Traumstart in die Rückrunde gibt es einen bestimmten Grund.

Enges Rennen um die Nichtabstiegsplätze

Denn die Mini-Erfolgsserie, mit der der TTC ins neue Jahr der Tischtennis-Bundesliga gestartet ist, ist für Chefcoach Helmut Hampl das Ergebnis von gezielter Arbeit. "Wir haben in der Hinrunde keines unserer fünf Entscheidungsdoppel gewonnen. Also haben wir mehr Doppel trainiert - und das ist der Lohn", sagte Hampl am Dyn-Mikrofon nach dem 3:2 des Aufsteigers im Kellerduell. Den Sieg machte das Doppel Benno Oehme / Yuma Tsuboi klar.

Nach dem vorherigen Sieg zum Rückrundenstart gegen Mitaufsteiger Borussia Dortmund, in dem Oehme gemeinsam mit Kristian Karlsson den erfolgsreichen Schlusspunkt setzte, hat Bad Homburg nun die Abstiegszone verlassen. Zuletzt hatte das Team um den früheren Doppelweltmeister Karlsson, der im ersten Saisonabschnitt nur als Einzelspieler zum Einsatz kam, vor rund zwei Monaten nach dem siebten Spieltag über dem Strich gestanden. Allerdings rangiert Bad Homburg derzeit lediglich aufgrund der besseren Spieldifferenz vor dem punktgleichen Champions-League-Teilnehmer Post SV Mühlhausen auf dem ersten Nichtabstiegsplatz.

Planungen für die erste Liga laufen

Hampl bedauerte im Rückblick auf die erste Saisonhälfte des Pokal-Halbfinalisten den Mangel an Möglichkeiten zum Doppel-Training. "Wir hatten meistens nur immer die drei gleichen Spieler zur Verfügung, da gab es nicht viele Möglichkeiten für die Zusammenstellung von Doppeln. Das ist jetzt etwas anders", meinte der 72-Jährige. Von einer verspäteten Problemanalyse kann nach Meinung des Ex-Bundesligaspielers keine Rede sein.

In Bad Homburg ist man nun zuversichtlich, den Klassenerhalt zu schaffen. "Die Planungen laufen für die erste Liga", sagte Sven Rehde, Sportlicher Leiter des Vereins, laut Frankfurter Neue Presse. Die Lizenz für die Bundesliga soll fristgerecht bis Ende Januar beantragt werden. Um das Ziel auch sportlich zu erreichen, soll die Serie in der Bundesliga weitergehen. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert der TTC OE bei Bergneustadt.