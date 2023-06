Patrick Lange hat am Sonntag bei der Challenge Roth eine starke Leistung abgeliefert. Der Bad Wildunger musste sich auf der Triathlon-Langdistanz nur einem neuen Rekordmann geschlagen geben.

Lange kam am Sonntag im fränkischen Roth in 7:30:04 Stunden ins Ziel und konnte sich neben dem zweiten Rang auch über einen neuen Disziplinrekord im Marathon freuen. In 2:30:27 Stunden war er knapp schneller als im November in Israel, verpasste den historischen Sprung unter 2:30 Stunden aber. Überstrahlt wurde Langes starke Leistung allerdings vom neuen Triathlon-Rekordmann: Magnus Ditlev.

Der dänische Vorjahressieger wiederholte nicht nur seinen Sieg vom vergangenen Jahr, er pulverisierte auch die bisherige Langdistanz-Bestzeit. Die 7:24:40 Stunden waren elf Minuten schneller als der bisherige Rekord in Roth, gehalten von Jan Frodeno. Auch Lange war übrigens deutlich schneller als die alte Rekordzeit. Den dritten Platz holte sich Ben Kanute aus den USA.