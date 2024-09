Der Bad Wildunger Top-Triathlet Patrick Lange hat einen neuen Trainer gefunden.

Veröffentlicht am 02.09.24 um 19:23 Uhr

Patrick Lange in Frankfurt.

Patrick Lange in Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa

Nachdem Patrick Lange kurz nach dem Ironman Frankfurt das Ende der Zusammenarbeit mit seinem Trainer Björn Geesmann verkündet hatte, steht nun der Nachfolger fest: Ben Reszel betreut den Bad Wildunger und führt ihn nun auch zur Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii. Reszel betreut bereits einige Profis, unter anderem den 23-jährige Mika Noodt vom DSW Darmstadt, der am Wochenende den Ironman Zell am See gewonnen hatte.