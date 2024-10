Die Spielerinnen des VC Wiesbaden setzen sich in der Volleyball-Bundesliga in Münster durch.

Die Volleyballerinnen des VC Wiesbaden haben in der Bundesliga am Mittwochabend einen Sieg eingefahren. In einem bis zum Schluss äußerst spannenden Spiel beim USC Münster setzten sich die Hessinnen mit 3:2-Sätzen durch. Das Spiel wog ständig hin und her, den entscheidenden fünften Satz gewann Wiesbaden aber dann recht deutlich mit 15:7.