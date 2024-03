Der VC Wiesbaden hat etwas überraschend das erste Spiel in den Bundesliga-Viertelfinal-Playoffs gewonnen.

Der VCW besiegte am Samstag Dresden in einem hochspannenden Match auswärts mit 3:2 (28:26, 26:28, 15:25, 25:23, 21:19). In der Best-of-three-Serie fehlt den Hessinnen damit nur noch ein Sieg zum Halbfinal-Einzug. Das nächste Spiel findet am Mittwoch (19.30 Uhr) in Wiesbaden statt.