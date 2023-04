Die Bundesliga-Spielerinnen des VC Wiesbaden sind mit einer bitteren Heimniederlage in die Viertelfinal-Serie gegen Dresden gestartet.

Die Hessinnen verloren am Samstag vor heimischer Kulisse mit 0:3 und wären damit bei einer weiteren Niederlage ausgeschieden. Die nächste Partie der Best-of-Three-Serie steigt am kommenden Samstag in Dresden.