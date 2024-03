Der VC Wiesbaden kann im zweiten Playoff-Spiel gegen Dresden die Überraschung perfekt machen. Trainer Benedikt Frank bremst die Euphorie allerdings noch.

In heimischer Halle kann der Coup gelingen: Am Mittwoch (20.10 Uhr) geht es für den VC Wiesbaden im Spiel gegen Dresden um den Einzug in die Playoff-Halbfinals. Nach dem 3:2-Sieg bei den favorisierten Dresdnerinnen im ersten Spiel der Best-of-three-Serie ist der Weg für eine Überraschung geebnet.

"Jeder grinst, jeder ist glücklich. Jeder fühlt sich wohl", beschrieb VCW-Trainer Benedikt Frank die Gefühlslage im Gespräch mit dem hr-sport. "Aber wir wissen auch, dass eigentlich noch nichts geschafft ist." Die Tür zum Halbfinale sei vielleicht einen Spalt geöffnet worden, aber: "Es ist nicht so, dass sie offen ist und wir einfach durchgehen müssen."

Sieg oder Entscheidungsspiel am Wochenende

Der Übungsleiter hat ein Rezept, wie es mit dem Triumph gegen Dresden, gegen das man in der Hauptrunde noch zwei Mal glatt verloren hatte, klappen soll: "Nerven bewahren, Ruhe bewahren. Voll konzentriert sein." Die Zutaten, um Dresden "wieder brechen zu können": "Im Kopf gut klarkommen und wieder voll dagegenhalten." Im ersten Spiel hat das selbst ohne die verletzte Kapitänin Nina Herelová gut geklappt.

Bei einem Sieg am Mittwoch können sich die Wiesbadenerinnen auf das Halbfinale freuen, in dem wahrscheinlich Meister Stuttgart wartet. Bei einer Niederlage kommt es am Samstag (17 Uhr) in Dresden zum alles entscheidenden dritten Spiel.