Der VCW verlangte dem Dresdner SC in den Playoffs alles ab. Bild © Imago Images

VC Wiesbaden schrammt an der Sensation vorbei

Der VC Wiesbaden ist im Viertelfinale der Bundesliga-Playoffs ausgeschieden. Trotz furiosem Start im Entscheidungsspiel war der Favorit aus Dresden am Ende eine Nummer zu groß für den Underdog aus Hessen.

Der VC Wiesbaden ist aus den Bundesliga-Playoffs ausgeschieden. Die Hessinnen verloren am Samstag das alles entscheidende Spiel drei im Viertelfinale in Dresden nach großem Kampf mit 1:3-Sätzen. Die Sächsinnen verwerteten im vierten Satz ihren zweiten Matchball und dürfen sich über den Einzug ins Halbfinale freuen.

Dresden verpennt den Start

Der VCW war als klarer Underdog in die Playoff-Serie gegangen und hatte Spiel eins in Dresden überraschend gewonnen. Spiel zwei in Wiesbaden gewann dann der Favorit aus Elbflorenz.

Im Entscheidungsmatch legten die Hessinnen furios los und gewannen den ersten Satz deutlich mit 25:13. Die nächsten drei Sätze gingen dann aber mit 25:20, 25:19 und 25:22 an die Gastgeberinnen. Wiesbaden kann dennoch stolz auf die eigene Leistung sein.