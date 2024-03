Absoluter Krimi in Dresden

Ein wahres Volleyball-Drama mit einem Happy End: Der VC Wiesbaden hat tatsächlich das erste Spiel im Playoff-Viertelfinale nach enorm spannenden fünf Sätzen gewonnen. Nun soll Favorit Dresden am Mittwoch ganz ausgeknockt werden.

Benedikt Frank musste sich erst einmal sammeln. Fünf nervenaufreibende, teils dramatisch Sätze verkraftet auch der Trainer des VC Wiesbaden nicht so leicht. "Wir sind fix und fertig", erklärte Frank nach dem 3:2-Sieg am Samstagabend im ersten Spiel des Playoff-Viertelfinales der Bundesliga in Dresden - und fand dann doch vor allem ein Wort: "Wow."

"Wow, sind wir glücklich. Wow, setzen wir der Saison gerade eine Krone auf", betonte er im Gespräch mit dem hr-sport. "Die Gefühlslage ist natürlich gigantisch. Jeder ist unglaublich gut drauf, wir sind total happy." Der VCW hat tatsächlich Spiel eins der Best-of-three-Serie in einem "kleinen Hexenkessel" (Frank) gewonnen und darf nun vom Halbfinal-Einzug der Volleyball-Bundesliga träumen. "Jetzt haben wir die Tür zum Halbfinale einen Spalt weit geöffnet. Wie genial ist das denn?"

Entscheidung erst im fünften Satz

Die Dresdnerinnen, nach der Hauptrunde Tabellendritte, waren gegen die Wiesbadenerinnen, nach der Hauptrunde Tabellensechste, eigentlich die klaren Favoritinnen. "Aber die Underdog-Rolle liegt uns einfach", erklärte Frank. Der erste Satz ging knapp (28:26) an die Hessinnen, die Sätze zwei (26:28) und drei (15:25) holte sich aber Dresden.

Als alle dachten, jetzt geht die Partie ihre normale Richtung, drehte der VCW aber nochmal auf und sicherte sich Satz vier (25:23) und den dramatischen Entscheidungssatz fünf (21:19). Ein Drama in fünf Akten - das auch Kraft kostete. "Wir sind echt kaputt", betonte Frank. "Ich habe der Mannschaft gesagt: 'Wir treffen uns erst am Mittwoch wieder'. Da musste jeder lachen. Aber eigentlich würde das passen."

Am Mittwoch soll das Halbfinale her

Irgendwo zwischen den beiden Partien wollen die Hessinnen aber wieder Kraft tanken. Denn geht es nach dem VCW, ist am Mittwoch (19.30 Uhr) schon Schluss mit der Viertelfinal-Serie. "Das Wichtigste ist erst einmal das nächste Spiel. Da geben wir alles, wirklich alles. Die Halle wird hoffentlich voll sein", bekräftigte Frank. "Am Mittwoch werden wir alles daran setzen, dass wir ins Halbfinale einziehen."