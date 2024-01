Stephan Leyhe überstand die Quali in Bischofshofen.

Stephan Leyhe überstand die Quali in Bischofshofen. Bild © Imago Images

Abschlussspringen in Bischofshofen

Geburtstagskind Stephan Leyhe hatte bei der Qualifikation in Bischofshofen Pech mit dem Wind. Dennoch wird der Willinger beim Finale der Vierschanzentournee mit dabei sein. Die Chancen auf eine große Feier danach sind jedoch geschrumpft.

Audiobeitrag Audio Leyhe beim Tour-Finale dabei - Wellinger verliert an Boden Audio Andreas Wellinger verlor bei der letzten Quali an Boden. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Stephan Leyhe hat auch die letzte Qualifikation der Vierschanzentournee überstanden. Beim Abschlussspringen in Bischofshofen landete der 32-jährige Willinger am Freitagnachmittag mit 128,5 Metern auf dem 18. Platz und darf damit beim Finale der Tournee an den Start gehen.

Und das trotz schwieriger Bedingungen, denn bei seinem Sprung nahm der Wind wieder zu. Durch eine technisch starke Ausführung konnte Geburtstagskind Leyhe damit aber gut umgehen. Am Samstag wird er im ersten Durchgang gegen den Polen Dawid Kubacki antreten müssen.

Wellinger verliert Boden vor Tour-Finale

Leyhes Zimmerkollege Andreas Wellinger hat das letzte Kräftemessen vor dem großen Showdown um den Sieg bei der Vierschanzentournee gegen seinen großen Kontrahenten Ryoyu Kobayashi klar verloren und in der Qualifikation ungewohnte Schwächen gezeigt. Der Olympiasieger kam mit 128,0 m (144,3 Punkte) nur auf den neunten Platz.

Der Tourneeführende Kobayashi flog mit 138,0 (162,6) zehn Meter weiter als sein deutscher Verfolger und gewann die Vorausscheidung souverän vor Weltcup-Spitzenreiter Stefan Kraft aus Österreich (154,8). Vor dem letzten Springen am Samstag (16.30 Uhr, live in der ARD) führt der zweimalige Tournee-Champion Kobayashi mit 4,8 Punkten, umgerechnet 2,67 m, vor Wellinger. Damit sind die Chancen auf einen deutschen Turniersieger kleiner geworden.