Der VC Wiesbaden hat in der Bundesliga am Samstag einen Heimsieg gefeiert.

Vor 1.094 Zuschauern in der Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit setzten sich die Hessinnen mit 3:1 gegen USC Münster durch. Nach 128 Minuten verwandelte Jaidyn Blanchfield den achten Matchball zum entscheidenden 33:31 im vierten Satz. In der Tabelle belegt der VCW Rang sechs von zehn.