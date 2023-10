Zum Saisonstart haben die Wiesbadenerinnen die Sensation nur knapp verpasst.

Am ersten Spieltag der Volleyball-Bundesliga hat der VC Wiesbaden die große Überraschung nur knapp verpasst: Am Freitagabend verlor das Team mit 3:2 beim Meister aus Stuttgart. Die Entscheidung in dieser Partie fiel im Tie Break.

Auch wenn die Wiesbadenerinnen das Spiel am Ende nicht gewinnen konnten, nehmen sie dennoch einen Punkt aus Stuttgart mit und werden damit wohl zufrieden die Heimreise antreten. Schon auf der Hinfahrt gab es mit der Bundesliga-Lizenz gute Nachrichten für die Volleyballerinnen.

Am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) kommt es für den VC Wiesbaden zum ersten Heimspiel der neuen Saison gegen den Dresdner SC.