VC Wiesbaden erhält Bundesliga-Lizenz in letzter Minute

Der VC Wiesbaden tritt weiter in der Volleyball-Bundesliga an. Die Ligaleitung hat am Freitag grünes Licht für den finanziell angeschlagenen Klub gegeben. Die Hessinnen waren da schon auf dem Weg zu ihrem ersten Spiel.

Videobeitrag Video Der VC Wiesbaden startet in die Saison Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Kollektives Durchpusten beim VC Wiesbaden. In der Landeshauptstadt wird auch in der Saison 2023/24 Bundesliga-Volleyball gespielt. Die Ligaleitung gab am späten Freitagvormittag bekannt, dass der finanziell angeschlagene VCW die Lizenz für die neue Spielzeit erhält.

"In der 1. Bundesliga Frauen haben drei Vereine die Lizenz ohne Auflagen erhalten. Drei Vereine erhalten die Lizenz mit Auflagen. Die vier weiteren Vereine haben im Saisonverlauf weitreichende Auflagen und Bedingungen zu erfüllen", heißt es in der Liga-Mitteilung, die dem hr-sport vorliegt. Es dürfte kein Geheimnis sein, dass der hessische Klub zur dritten Kategorie zählt.

Fehlbetrag in sechsstelliger Höhe

"Wir haben noch Hausaufgaben zu erledigen und einige dicke Brocken aus dem Weg zu räumen", hatte VCW-Geschäftsführer Christopher Fetting dem hr-sport bereits in der vergangenen Woche gesagt. Die Wiesbadenerinnen haben einen Schuldenberg in sechsstelliger Höhe aufgebaut. Vor allem die vergangene Saison hat durch gestiegene Kosten und wegbrechende Sponsoren ordentlich ins Kontor gehauen.

In Wiesbaden arbeitet man allerdings daran, den Fehlbetrag auszugleichen. Bei einer Spendenaktion, die noch bis 13. Oktober läuft, sind schon mehr als 50.000 Euro zusammengekommen. Die Belohnung für die Anstrengungen des Vereins: Er darf in seine 20. Bundesliga-Saison in Folge gehen.

Team schon auf dem Weg nach Stuttgart

Die gute Nachricht sollte eigentlich schon am Mittwoch verkündet werden. Die Liga vertagte da allerdings die Entscheidung noch einmal. Als die Lizenz dann endlich eintrudelte, waren die Wiesbadenerinnen schon längst auf dem Weg zu ihrem ersten Saisonspiel. Am Freitagabend (19.30 Uhr) gastieren die Hessinnen beim deutschen Meister MTV Stuttgart. Dann wollen sie für die zweite tolle VCW-Nachricht des Tages sorgen.