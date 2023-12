Der VC Wiesbaden hat zum Start der Rückrunde in der Volleyball-Bundesliga verloren.

Gegen den aktuellen Meister MTV Stuttgart unterlag der VCW am Samstag in heimischer Halle mit 1:3 (12:25, 20:25, 26:24, 15:25). In der Bundesliga-Tabelle liegen die Wiesbadenerinnen damit aktuell auf Platz sieben.