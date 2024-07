Volleyball-Bundesligist VC Wiesbaden hat die Zuspielerinnen Ana-Marija Jonjev aus Serbien und Adriana Welna aus Polen verpflichtet.

Jonjev wechselt vom montenegrinischen Club OK Herzeg Novi in die hessische Landeshauptstadt, wie der VC mitteilte. Welna kommt vom polnischen Erstligisten WTS Solna Wieliczka. Die bisherige Zuspielerin Milana Bozic verlässt Wiesbaden hingegen und spielt künftig für den deutschen Meister Allianz MTV Stuttgart. Pauline Bietau, die in der vergangenen Saison als Nachwuchskraft im Zuspiel in die Profimannschaft integriert wurde, wird in der kommenden Spielzeit wieder zum Kader der Zweitvertretung gehören.