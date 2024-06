Der VC Wiesbaden hat auch für die kommende Saison für den Europapokal gemeldet.

Das teilte die Volleyball-Bundesliga am Samstag mit. Gibt der europäische Verband grünes Licht, treten die Hessinnen auch in der kommenden Spielzeit wieder im Challenge Cup an. Vergangene Saison erreichte der VCW dort sensationell das Halbfinale, wo man dann aber am italienischen Top-Team Novara scheiterte.