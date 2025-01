Die Volleyballerinnen des VC Wiesbaden haben in der Bundesliga einen klaren Sieg gefeiert.

Veröffentlicht am 29.01.25 um 21:19 Uhr

Die Hessinnen schlugen am Mittwochabend die Ladys in Black Aachen mit 3:0 (26:24, 25:18, 25:18). In der Tabelle liegen die Wiesbadenerinnen auf dem sechsten Rang.