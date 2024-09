Der VC Wiesbaden hat sein erstes Saisonspiel verloren. In Schwerin setzte es eine 0:3-Niederlage.

Veröffentlicht am 28.09.24 um 19:40 Uhr

Der SSC Palmberg Schwerin konnte am Samstagabend in der Volleyball-Bundesliga alle drei Sätze für sich entscheiden: 25:17, 25:21, 25:19. Nach 72 Minuten Spieldauer war die Partie damit beendet. Am 2. Oktober empfangen die Hessinnen daheim den VfB 91 Suhl.