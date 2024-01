VC Wiesbaden verliert in Schwerin

Kurzmeldung VC Wiesbaden verliert in Schwerin

Der VC Wiesbaden hat das Spiel in der Volleyball-Bundesliga in Schwerin am Samstag knapp verloren.

Dabei zwangen die Wiesbadenerinnen die Favoritinnen in den fünften Satz, in dem sie mit 8:15 das Nachsehen hatten. In der Tabelle steht der VCW aktuell auf Platz sechs.