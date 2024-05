In der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) geht eine Ära zu Ende.

Nach insgesamt 17 Jahren in der deutschen Eliteklasse, davon insgesamt elf beim TTC Fulda-Maberzell, verlässt der chinesischstämmige Abwehrstar Wang Xi seine letzte Bundesliga-Station ASV Grünwettersbach und will nach Angaben der Karlsruher mit 40 Jahren ein Angebot aus dem Ausland annehmen. Wang war in der ausklingenden Saison unter den TTBL-Profis zusammen mit seinem bisherigen Klubkollegen Tiago Apolonia sowie Ruwen Filus (TTC Fulda-Maberzell) der Spieler mit der drittlängsten Laufbahn im Oberhaus. Nach seinem Bundesliga-Debüt 2007 beim TTV Gönnern schloss sich der Defensivstratege für elf Jahre den Osthessen an, ehe Grünwettersbach den Asiaten 2019 vom TTC verpflichtete.